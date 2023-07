Estivadores de Lisboa e Setúbal em greve

A greve, convocada pelo Sindicato Nacional dos Estivadores, Trabalhadores do Tráfego, Conferentes Marítimos e Outros, abrange a prestação de trabalho nestes portos, a partir das 8h00 do dia 5 de julho (hoje) de 2023 até às 800 do dia 5 de novembro de 2023.Estão em causa, segundo destacou em comunicado a estrutura sindical, alegadas violações do direito à greve, nos últimos três anos, pelas empresas que operam no porto de Lisboa, ao colocarem trabalhadores de empresas terceiras a realizar trabalho abrangido pelos pré-avisos de greve.