Estivadores do porto de Lisboa em greve

O pré-aviso de greve apresentado pelo Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística inclui Setúbal para precaver o caso de haver carga desviada para esse porto.



O principal motivo da greve é o atraso nos pagamentos dos salários de uma parte dos estivadores (140), como refere o presidente do sindicato, António Mariano.



Há ainda outro problema que afeta todos os estivadores de Lisboa (mais de 300): as empresas não estão a cumprir o que estava acordado sobre a atualização dos salários.



Até dia 28 deste mês a greve abrange apenas quatro empresas do porto de Lisboa. Só entre 29 de fevereiro e 9 de março é que abrange a totalidade das empresas do porto de Lisboa.



Há serviços mínimos decretados que farão com que, por exemplo, o abastecimento de bens alimentares às ilhas não seja afetado.