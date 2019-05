Estivadores e operadores portuários chegam a princípio de acordo

Lusa23 Mai, 2019, 07:13 / atualizado em 23 Mai, 2019, 07:17 | País

O Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística e os operadores portuários de Setúbal, sob mediação do Governo, estiveram reunidos na última noite, tendo chegado já de madrugada a um entendimento que o sindicato considerou aceitável e que considera dar resposta a algumas das principais reivindicações dos estivadores.



A posição dos estivadores do porto de Setúbal deverá ser conhecida após a reunião plenária marcada para as 9h00 desta quinta-feira no porto de Setúbal.



Na origem do conflito esteve a situação de precariedade de cerca de 90 por cento dos estivadores do porto de Setúbal, contratados ao turno e sem quaisquer regalias sociais durante mais de duas décadas.