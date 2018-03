Estrada Marginal reabriu às 6h45

Lusa05 Mar, 2018, 07:42 / atualizado em 05 Mar, 2018, 07:42 | País

De acordo com a fonte, a via esteve cortada porque as vagas mais altas projetaram para a via alguns detritos, nomeadamente pedras, e havia perigo de despiste e/ou colisão de viaturas.

A estrada esteve interditada entre Paço de Arcos e o Alto da Boa Viagem.

A Marginal tem sofrido cortes temporários deste quinta-feira devido ao estado do mar.

O pico da preia-mar foi às 4h30.