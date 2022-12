Estrada Municipal 313-1 cortada devido a deslizamento de pedras na Régua

Rui Lopes, comandante dos bombeiros do Peso da Régua, distrito de Vila Real, disse à Lusa que a estrada, junto ao rio Douro, vai ficar cortada por "tempo indeterminado" e até que seja possível remover as pedras da via.

Para o local, segundo a `página` da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), foram mobilizados 12 operacionais e sete viaturas.

O alerta para a ocorrência foi dado às 18:00, na área da barragem de Bagaúste.

A EM 313-1 liga a zona da cidade do Peso da Régua à aldeia de Covelinhas.

Rui Lopes adiantou ainda que o rio Douro "continua a subir lentamente", prevendo-se que possa galgar o cais da Régua nas próximas horas.

A situação, de acordo com o responsável, está a ser monitorizada em permanência.

O comandante da capitania do Douro, Silva Rocha, admitiu hoje a possibilidade na próxima madrugada ocorrerem cheias no rio Douro, na Régua e de, 13 horas depois, a situação atingir o Porto.

"Neste momento ainda não é fator de preocupação, mas preocupa-nos a precipitação que irá cair durante a tarde e ao final do dia e os efeitos que terá nas próximas 12 horas a que se juntará a maré cheia que ocorrerá durante a madrugada", explicou o responsável da capitania.

Neste contexto, precisou Silva Rocha, "a acontecer [invasão das zonas ribeirinhas] fará sentir-se primeiro na Régua e passadas 13 horas, muito provavelmente, se fará sentir no Porto".

"Estamos a acompanhar as previsões e o que são os caudais nas barragens mais importantes do rio Douro e os seus afluentes para poder ter uma previsão mais precisa", acrescentou o comandante.