Estrada Nacional 10 reaberta ao trânsito em Samora Correia

"O trânsito foi reaberto cerca das 15:15 e a circulação está quase normalizada, embora ainda decorram alguns trabalhos de limpeza", disse à Lusa fonte da GNR de Samora Correia.

A estrada encontrava-se encerrada desde as 04:45, na sequência de um acidente em que duas pessoas morreram e três ficaram feridas devido a uma colisão que envolveu três veículos pesados e um ligeiro.

Segundo a GNR, os feridos foram transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira.

De acordo com o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a colisão ocorreu na localidade de Moita do Ourives, em Samora Correia.

As causas do acidente estão a ser investigadas pelo Núcleo De Investigação Criminal de Acidentes De Viação da GNR De Santarém.

No local do acidente estiveram 11 veículos e 29 operacionais dos bombeiros de Samora Correia e de Benavente, GNR, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira e elementos da Infraestruturas de Portugal.