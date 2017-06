Estrada Nacional 112 reaberta, duas mantêm-se cortadas em Góis

Lusa 22 Jun, 2017, 07:25 | País

Em declarações à agência Lusa, fonte da GNR indicou que a Estrada Nacional 112 foi cortada ao trânsito na terça-feira, pelas 11:00, por causa do incêndio que deflagrou no sábado, em Góis e que alastrou depois aos concelhos vizinhos de Pampilhosa da Serra e de Arganil, no distrito de Coimbra.

De acordo com a informação divulgada na página na Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), o fogo em Góis mobilizava, às 02:00 de hoje, 1.194 bombeiros e 427 meios terrestres.

A Proteção Civil perspetiva que o incêndio em Góis estará dominado durante a madrugada de hoje, disse o comandante operacional Carlos Luís Tavares, indicando que permanece uma frente ativa no concelho de Arganil, com 400 metros de extensão, mas que o combate às chamas está a decorrer de forma "muito favorável".

De acordo com a GNR, a Estrada Nacional 2 mantinha-se, pelas 02:00 de hoje, cortada ao trânsito na localidade de Portela do Torgal, em Góis, também devido ao incêndio neste concelho do distrito de Coimbra.

No concelho de Góis permanece ainda fechada ao trânsito a Estrada Municipal 543, na localidade de Capelo.

Um incêndio na localidade de Ervedosa, no concelho de Vinhais, em Bragança, que deflagrou pelas 20:30 de quarta-feira, está a obrigar ao corte da Estrada Municipal 543, disse a GNR.

Segundo informação da Proteção Civil, o incêndio em Ervedosa estava, às 02:00 de hoje, em resolução (incêndio sem perigo de propagação para além do perímetro já atingido), mobilizando 19 bombeiros e cinco meios terrestres.