Estradas da serra da Estrela reabertas ao trânsito

Segundo a fonte, a circulação rodoviária foi retomada, às 10h10, nos troços Piornos-Torre e Torre-Lagoa Comprida, pelo que o trânsito se faz sem qualquer restrição.

Para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê "céu geralmente pouco nublado, aumentando de nebulosidade a partir da tarde", além de "chuva fraca a partir do fim da tarde no litoral oeste e formação de gelo e geada".