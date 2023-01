Estradas do maciço central da serra da Estrela fechadas desde as 07:50

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, a neve que caiu durante a noite e madrugada levou ao corte dos troços rodoviários números 11 (Piornos - Torre), 12 (Torre - Torre) e 13 (Torre - Lagoa Comprida).

A mesma fonte referiu, pelas 10:45, que "não há previsão" para a reabertura dos três troços rodoviários do maciço central da serra da Estrela que estão encerrados à circulação automóvel.

Portugal continental está desde segunda-feira a ser afetado pela depressão Fien, responsável pelo agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias com previsão de baixas temperaturas, chuva, vento forte e agitação marítima, tendo sido emitidos avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para hoje, o IPMA prevê a ocorrência de aguaceiros, queda de neve acima dos 800/1.100 metros de altitude no Norte e Centro do país e a intensificação do vento, com rajadas que em algumas regiões poderão atingir os 120 quilómetros por hora.

Por causa do mau tempo, o IPMA emitiu aviso vermelho e laranja devido à agitação marítima e amarelo para a queda de neve e vento.

O IPMA indicou, num comunicado divulgado na sua página na internet, que os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão passar de aviso laranja para vermelho a partir de hoje à noite devido à agitação marítima

Os distritos de Faro, Setúbal e Beja estão sob aviso amarelo por causa da agitação marítima forte até às 18:00 de hoje.

Porto, Guarda, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga estão também sob aviso amarelo por causa do vento forte entre as 09:00 de hoje e as 00:00 de quarta-feira.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga devido à queda de neve até às 15:00 de quarta-feira.