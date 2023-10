Estradas inundadas interditas na Lourinhã

"O município da Lourinhã informa que, decorrente do mau tempo que se tem verificado durante o dia de hoje, interditou a circulação, em ambos os sentidos, em algumas vias do concelho", lê-se num comunicado divulgado.

O comandante interino dos bombeiros da Lourinhã, Ricardo Santos, disse à agência Lusa que as zonas interditas ao trânsito ficaram inundadas com a chuva que se registou durante a manhã, não havendo contudo desalojados nem danos materiais a registar.

Trata-se de pontos críticos onde costuma haver cheias quando a precipitação é mais relevante, por se localizarem abaixo do nível do mar, explicou.

A circulação foi interdita, em ambos os sentidos, na Estrada Nacional 247 entre as localidades de Casal Novo e Lourinhã, na Estrada Nacional 361, entre a rotunda do Terminal Rodoviário e a rotunda do Nadrupe e num troço entre a rotunda de Miragaia e a localidade de Ribeira de Palheiros.

A circulação automóvel foi também interdita no centro da vila da Lourinhã e na estrada municipal entre o Montoito e a Lourinhã.