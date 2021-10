"Estranheza" quanto às novas normas de utilização de espaços culturais

A queixa prende-se sobretudo com a obrigatoriedade do uso de máscara, certificado ou teste negativo nos eventos com mais de mil pessoas em espaços fechados, quando essas regras são dispensadas nas discotecas.



O setor diz que mais uma vez a cultura ficou para trás.