Estratégia contra a pobreza tem como objetivo que 660 mil pessoas deixem de ser pobres

A Estratégia Nacional de Combate à Pobreza foi um dos diplomas hoje aprovados, tendo a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciado que um dos objetivos é conseguir retirar 10% da população da condição de pobreza.

De acordo com a governante, isto significa retirar da pobreza 660 mil pessoas, um número mais ambicioso do que os 360 mil que estariam naturalmente assumidos na transição do plano europeu para o plano nacional.

A estratégia tem também como objetivo a erradicação da pobreza junto de 170 mil crianças.