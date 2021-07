Estrutura de retaguarda do Bom Pastor reabre face ao aumento de casos no Norte

Em declarações à agência Lusa, Marco Martins revelou que "o trabalho que culmina hoje na reabertura desta Estrutura de Apoio e Retaguarda (EAR) para doentes infetados teve início na madrugada de quarta-feira, tendo sido possível garantir capacidade de resposta numa lógica de prevenção".

"Avançamos com esta medida sem alarmismo, mas preventivamente. A EAR do Bom Pastor, que foi a primeira de todas a abrir no país na vaga [da pandemia] anterior, reabre para estar preparada e dar conforto e apoio aos hospitais e instituições do distrito", disse o presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil do Porto.

Em causa um espaço que acolhe doentes infetados com o novo coronavírus, em condições de continuar a recuperação fora dos hospitais, mas que não tenham retaguarda ou condições em casa ou nas instituições onde vivem, bem como utentes de lares, ou fruto de outras situações como os chamados casos sociais.

Marco Martins especificou que a decisão, tomada pela Proteção Civil do Porto e coordenada com o secretário de Estado da Mobilidade e coordenador regional da zona Norte para a covid-19, Eduardo Pinheiro, prende-se com o aumento de casos covid-19 na região.

"E o Norte não facilita. A EAR vai estar a funcionar para o que der e vier", acrescentou.

Esta estrutura localizada em Ermesinde, concelho de Valongo, no distrito do Porto, terá capacidade imediata para acolher 30 pessoas, vagas que podem aumentar "caso seja necessário".

O espaço, que esteve aberto de outubro de 2020 a março deste ano, pertence à Diocese do Porto que, de acordo com Marco Martins, procurou "mantê-lo acessível e disponível".

"Aliás, o espaço nunca foi desequipado. Mas foi necessário recontratar recursos humanos. Já se conseguiu mobilizar cerca de uma dezena de técnicos e auxiliares para garantir o arranque", descreveu o também presidente da câmara de Gondomar.

No ano passado, a EAR covid-19 do Seminário do Bom Pastor arrancou com 50 camas e chegou a ter capacidade para 10 utentes.

A 06 de fevereiro, de acordo com um balanço feito à Lusa, foi referido que a estrutura tinha recebido até essa data mais de 300 doentes.

Na região Norte chegaram a existir oito estruturas do género: Seminário do Bom Pastor (Valongo), o antigo hospital da Misericórdia de Paços de Ferreira, Pousada da Juventude do Porto, Hotel João Paulo II (Braga), Centro Cultural de Viana do Castelo, Pousada da Juventude de Alijó, Centro Social de Vila Maior (Santa Maria da Feira) e Pousada da Juventude de Bragança.

A 18 de março, numa sessão na Assembleia da República, Eduardo Pinheiro anunciou o fecho destes espaços, que registavam na altura uma taxa de ocupação de 2%.

A reabertura da EAR do Bom Pastor acontece numa altura em que estão a ser feitos alertas por especialistas quanto ao aumento de casos na região Norte.

Na terça-feira, o diretor da Unidade Autónoma de Gestão (UAG) de Urgência e Medicina Intensiva do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), Nelson Pereira, disse que o recurso ao Serviço de Urgência sofreu "em poucos dias" um aumento de 40% de casos suspeitos covid-19, padrão descrito à Lusa como "explosivo e muito preocupante".

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.949.567 mortos no mundo, resultantes de mais de 182,1 milhões de casos de infeção, enquanto em Portugal morreram 17.101 pessoas e foram confirmados 882.006 casos de infeção.