Estruturas de comando do Exército reúnem-se hoje em Lisboa

03 Jul, 2017

A reunião das estruturas de comando alargada do Exército "já estava marcada antes do incidente de Tancos" e vai reunir generais e coronéis com funções de comando a nível nacional.

A reunião é presidida pelo chefe de Estado Maior do Exército (CEME), general Rovisco Duarte, e decorre a partir do princípio da tarde nas instalações do Exército, em Lisboa.

A reunião realiza-se numa altura em que decorrem as investigações sobre o roubo de material de guerra na Base Aérea de Tancos.

"É possível que o chefe do Estado-Maior do Exército acrescente à agenda da reunião a questão de Tancos", adiantou a mesma fonte sem especificar os pontos que vão estar em análise.

O Exército anunciou na quinta-feira que foi detetada na quarta-feira, ao final do dia, a violação dos perímetros de segurança dos Paióis Nacionais de Tancos e o arrombamento de dois `paiolins`.

Entretanto, o chefe do Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte, anunciou no sábado que demitiu cinco comandantes de unidades do ramo para não interferirem com os processos de averiguações sobre o furto de material de guerra em Tancos.

"Não quero que haja entraves às averiguações e decidi exonerar os cinco comandantes das unidades que de alguma forma estão relacionadas com estes processos", anunciou Rovisco Duarte, em declarações à RTP.

Os militares exonerados são o comandante da Unidade de Apoio da Brigada de Reação Rápida, o comandante do Regimento de Infantaria 15, o comandante do Regimento de Paraquedistas, o comandante do Regimento de Engenharia 1 e o comandante da Unidade de Apoio de Material do Exército.

