Estudantes aplaudem aumento nas bolsas do Ensino Superior

Em declarações à Antena 1, o presidente da Federação Académica de Lisboa, João Machado, defende que o Governo não pode fechar os olhos às dificuldades de milhares de alunos.





Além do reforço das bolsas, a Federação Académica de Lisboa pede mais atenção para os custos com alojamento e apela a outras medidas urgentes.

No arranque do ano letivo, mais de dez por cento dos estudantes colocados no Ensino Superior não chegaram a matricular-se. As associações académicas temem que, em muitos casos, as dificuldades financeiras tenham estado na origem das desistências.