Estudantes do Ensino Superior saem à rua em protesto contra o pagamento de propinas

Uma posição defendida por João Carvalho, que pertence à Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.Apesar do regresso às atividades letivas no ensino superior, João Carvalho lembra que muitas instituições continuam com as aulas à distância e que não houve qualquer adaptação aos custos, apenas alguns apoios. Muitos estudantes continuam a pagar o mesmo, alguns estarão até a pagar mais.É o modelo que está em causa, explica João Carvalho. Este modelo de financiamento está a criar um ensino superior desigual e com poucas condições.Em Lisboa, o protesto dos estudantes tem início previsto para as duas da tarde. De acordo com os organizadores, deverá partir do Largo Camões e tem como destino a Assembleia da República.