Estudantes do "movimento fim ao fóssil-ocupa!" presentes a um juiz

O caso aconteceu na noite de 11 de novembro na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.A polícia foi chamada a intervir para retirar - à força - os estudantes do local.Os estudantes entendem que lutar pelo clima não é crime. Matilde Alvim, ativista da greve climática estudantil de Lisboa, considera que a atuação policial foi inaceitável.Os estudantes enfrentam agora a acusação de desobediência civil, mas não estão sozinhos. Numa manifestação de apoio, foi marcada para as duas da tarde uma concentração no Campus de Justiça.

Hoje começam a ser ouvidas as testemunhas dos lados. Entre elas, professores e colegas dos arguidos.





Para lá da ação em Lisboa, às 17h30, haverá também uma ação de solidariedade no Porto, junto à reitoria da universidade do porto.