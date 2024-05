Estudantes em protesto invadem Faculdade de Ciências da UPorto

Cerca das 19:30, uma comitiva dos estudantes reuniu com Ana Cristina Freire, diretora da faculdade, para tentar um entendimento que levasse a UPorto a cortar relações com Israel, na sequência do conflito na Faixa de Gaza.

Minutos depois do porta-voz, Tomás Nery, ter comunicado por altifalante aos cerca de 100 estudantes reunidos, que a diretora lhes tinha dito "ponham-se a andar daqui", os manifestantes avançaram para o interior da faculdade, cujo jardim ocupam desde quinta-feira.

Ainda segundo Tomás Nery, numa reunião que decorreu domingo com a diretora, os manifestantes foram informados que tinham de sair hoje até às 20:00, cenário que, perante os últimos desenvolvimentos, assegurou que vão recusar.