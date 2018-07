Estudantes estrangeiros são cada vez mais

O Jornal de Notícias desta terça-feira conta que nos últimos cinco anos, o número de alunos estrangeiros quase que duplicou, como conta o jornalista Luís Peixoto.



No ano letivo 2013/2014 eram cerca de 15 mil estudantes, enquanto no ano letivo anterior foram mais de 26 mil.



O Brasil é o país que mais estudantes envia para Portugal, são mais de 10 mil, seguido da Espanha com 3 mil e 200.



O aumento pode ser maior no ano letivo que se avizinha. A Universidade de Lisboa, por exemplo, diz que o número de estrangeiros colocados triplicou em comparação com o ano letivo de 2017.



O JN dá como exemplos para explicar esta subida a presença contínua das universidades em feiras internacionais.



Para além da qualidade de vida em Portugal e a facilidade no acesso ao ensino superior, através do reconhecimento de exames de ingresso em países como o Brasil, ou a China.



Também os estudantes portugueses que decidem tirar um diploma no estrangeiro são cada vez mais.



Em 2013, cerca de 11 mil alunos foram para fora tirar um curso. No ano passado, o número aumentou para perto de 16 mil.