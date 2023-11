Estudantes manifestam-se contra assédio moral e sexual

As manifestações foram convocadas pelo movimento “Academia Não Assedia” e estão marcadas para as 18h00 em Lisboa, em frente à reitoria da Universidade de Lisboa, em Coimbra, na Praça de D. Dinis, e em Braga, no campus de Gualtar da Universidade do Minho.”, refere o manifesto do movimento, adiantando que “o assédio na academia é generalizado”.Para responder ao problema, o movimento defende a criação de um gabinete independente de apoio psicológico e jurídico em todas as universidades, a criação de códigos de conduta que assegurem “uma efetiva resposta a casos de assédio” e a promoção de medidas sancionatórias eficientes.