Estudantes prometem retomar mobilização climática global esta sexta-feira

Foto: Greta Thunberg, by Reuters

Os estudantes prometem sair hoje à rua, em várias cidades do país, em nome da proteção do planeta. É um protesto integrado na mobilização climática global, iniciada pela ativista sueca Greta Thunberg. Desta vez, em tempo de pandemia, o apelo dos jovens não passa por uma greve às aulas mas sim por manifestações físicas e também digitais. É o que explica à Antena 1, Bianca de Castro, que faz parte do movimento "Friday´s for Future" (Sextas-feiras pelo Futuro).