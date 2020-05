Estudantes queixam-se de soluções para provas de avaliação à distância

A Federação Académica de Lisboa diz que têm chegado queixas de alunos que recusam ser filmados, em casa, durante os exames finais, de cursos universitários que estão a funcionar à distância, devido à Covid-19.A Comissão Nacional de Proteção de Dados já se pronunciou sobre estas formas digitais de vigiar o aluno.Este órgão, Sandra Henriques, diz que as instituições de ensino superior não têm o direito de fazer gravações vídeo ou áudio dos estudantes.As orientações da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que admite que os exames finais sejam seguidos através de câmaras de vídeo, pela internet, desde que essas imagens dos alunos não sejam guardadas.A Antena1 procurou uma reação junto do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas.Fonte oficial do CRUP garantiu que as orientações estão a ser analisadas e remete uma reação para mais tarde.O tema está a ser analisado por um grupo de trabalho criado no início da pandemia pelos reitores para o acompanhamento de todas as questões relacionadas com a avaliação à distância.