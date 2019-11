Estudantes voltaram à rua para mais uma greve climática

"Se o governo não tem juízo e não faz o que é preciso, a Terra é que paga, a Terra é que paga". Variações nas palavras de ordem, mas sempre a mesma mensagem: "Nem um grau a mais , nem uma espécie a menos"



Os estudantes saíram à rua num dia com 18 graus em novembro e nem sempre foi assim: "Oh senhor ministro, explique por favor, porque é que no inverno ainda faz calor?"



É uma geração zangada que grita por justiça climática.



O programa das Nações Unidas para o meio ambiente anunciou esta semana que é preciso reduzir as emissões globais de gases de efeito estufa 7,6% ao ano entre 2020 e 2030.



Na descida do largo Luís de Camões rumo ao parlamento, os estudantes deixam claro o que os move nesta marcha.



No Porto nem a chuva demoveu os protestos nem as críticas a quem decide.



Aos protestos juntaram-se PAN, PC e Bloco de Esquerda com promessas de ação política e elogios à mobilização das gerações mais novas. Parte dos mais jovens esta forma de luta pelo futuro do planeta, a que se juntam outras vozes, noutras cidades, em vésperas da Cimeira do Clima em Madrid.