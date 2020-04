Estudo alerta para aumento da mortalidade em doentes sem Covid-19

Este número, referente ao período entre 1 de março e 22 de abril, pode ser explicado pelo receio dos doentes de irem ao hospital, tanto os que não têm Covid-19, como os que estão infetados com o novo coronavírus.



Os autores do estudo, publicado na Revista Acta Médica Portuguesa, referem que as quatro mil mortes superiores ao esperado provavelmente não existiriam se não houvesse pandemia.



O estudo indica que o excesso de mortalidade é essencialmente associado aos grupos mais idosos, com idade superior a 65 anos. Os números absolutos indicam mais mortes nos distritos de Aveiro, Porto e Lisboa.