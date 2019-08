Estudo associa olfato à longevidade

Foi analisado o olfato de 1100 pessoas com mais de 65 anos durante quatro anos. Quarenta e cinco por cento dos que menos cheiros conseguiram distinguir morreram nesse período.



A taxa de mortalidade no grupo com melhores resultados foi de 18 por cento.



A otorrinolaringologista Alexandra Jerónimo foi convidada do Bom Dia Portugal e explicou a relação entre o olfato e a saúde.