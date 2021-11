Estudo da Fundação José Neves mostra fraca formação de adultos

Apenas 10% dos portugueses com mais de 25 anos participaram em algum tipo de formação no último ano. Uma percentagem preocupante no entender da Fundação José Neves. Um estudo que hoje é divulgado mostra ainda que Portugal é o país da União Europeia onde o fosso educativo entre gerações é maior.