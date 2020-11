Estudo da OMS revela que o "Cansaço da Pandemia" atinge já 60% da população

Esse "cansaço" pode levar a população a "ter mais dificuldade em fazer a gestão de tanta informação e tanta incerteza".



As insónias e a falta de sono estão a levar as pessoas a desenvolver distúrbios.



As pessoas com distúrbios psicológicos têm mais problems em termos imunitários o que aumenta a propensão para contrair determinado tipo de doenças.