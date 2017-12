Partilhar o artigo Estudo de associação Zero revela que Portugal tem pegada ecológica elevada Imprimir o artigo Estudo de associação Zero revela que Portugal tem pegada ecológica elevada Enviar por email o artigo Estudo de associação Zero revela que Portugal tem pegada ecológica elevada Aumentar a fonte do artigo Estudo de associação Zero revela que Portugal tem pegada ecológica elevada Diminuir a fonte do artigo Estudo de associação Zero revela que Portugal tem pegada ecológica elevada Ouvir o artigo Estudo de associação Zero revela que Portugal tem pegada ecológica elevada