"Estudo em Casa" recebeu prémio Portugal Digital Awards

O Estudo em Casa foi para o ar na RTP Memória no início do confinamento, para dar resposta às necessidades dos alunos depois do encerramento das escolas devido à Covid-19.



Agora, o objetivo é concluir este ano letivo e guardar toda a informação para o futuro.



As emissões do Estudo em Casa estão disponíveis a toda a hora no RTP Play.