Estudo mundial expõe falhas na segurança dos implantes mamários

O estudo resulta de um trabalho do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação com base no acesso a dados clínicos de vários países e em várias entrevistas realizadas.



No Reino Unido um cirurgião conhecido defende a criação de um registo nacional "obrigatório" para que se possa conhecer a real dimensão do problema. O regulador britânico recebeu 1.459 queixas relacionados com implantes mamários desde 2015. Dessas, 1.200 foram considerados graves.