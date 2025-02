Estudo revela que quase metade dos portugueses não confiam nos sistemas de saúde

Foto: Rachel Mesquita - RTP

O estudo foi conduzido pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, e contou com o apoio da Direção-Geral da Saúde.



Um dos problemas reportados prende-se com as dificuldades no acesso a consultas e disgnósticos.



O estudo a nível internacional abrangeu mais de 100.000 utentes de unidades de saúde primários em 19 países.



Revela as experiências de pessoas com mais de 45 anos, incluindo pessoas que vivem com doenças crónicas como hipertensão, artrite, diabetes, doença cardíaca e cancro.



O estudo conclui que existe um sentimento de desconfiança de uma parte significativa dos utentes em relação aos serviços de saúde.