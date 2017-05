EUA garantem que não vão sair nem diminuir presença nas Lajes

Lusa 04 Mai, 2017, 16:31 / atualizado em 04 Mai, 2017, 16:50 | País

"Em absoluto, não! Não estamos a pensar em sair nem em diminuir a nossa presença na [Base das] Lajes. Em absoluto! Anunciámos recentemente que iríamos fazer um investimento de nove milhões de dólares em projetos de modernização nas Lajes. Continuamos a pensar em formas de renovar, mesmo diminuindo o número de pessoal, no interior da base", disse a diplomata norte-americana aos jornalistas no final de um almoço organizado pela Câmara do Comércio Americana em Portugal.

Herro Mustafa também referiu que os Estados Unidos estão a trabalhar com o Governo Regional dos Açores e com o Governo português para "expandir a colaboração na região" em projetos no exterior da base."Já estive três vezes nos Açores, em ilhas diferentes, encontrei-me com os vossos ministros e discutimos formas de melhorar a nossa colaboração. Temos uma lista de projetos sobre os quais concordámos em trabalhar em conjunto", disse a responsável."Temos também de garantir que quando olhamos para os Açores, olhamos para todas as ilhas e que, em conjunto, podemos fazer tudo ao nosso alcance para tentar ajudar a economia da região", realçou.A encarregada de negócios deu ainda alguns exemplos concretos sobre o tipo de ajuda à economia local, nomeadamente na formação a empresários açorianos, intercâmbio de estudantes e projetos no setor da pesca sustentável. "Vamos continuar a fazer isso", sublinhou.Em janeiro de 2015, ainda na administração de Barack Obama, os EUA tinham anunciaram que iriam proceder a uma redução gradual dos trabalhadores portugueses na base das Lajes, de 900 para 400 pessoas e que os civis e militares norte-americanos iriam passar de 650 para 165.Herro Mustafa é ministra Conselheira da Embaixada Americana em Lisboa desde julho de 2016, tendo assumido o cargo de Encarregada de Negócios em janeiro deste ano.A embaixada dos Estados Unidos em Lisboa está sem embaixador desde que Robert Sherman cessou funções, a 20 de janeiro, por motivo da investidura do novo Presidente norte-americano, Donald Trump.A encarregada de Negócios disse desconhecer quando será nomeado um novo embaixador para Lisboa, mas garantiu que "o processo [de escolha] está a decorrer"."A nova administração [Trump] está a analisar todos os embaixadores de nomeação política e já começou o processo que consiste em analisar e vetar candidatos", concluiu.