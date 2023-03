Eugénio da Fonseca diz que há clima de desconfiança geral em relação à Igreja

O ex-responsável da Cáritas Diocesana explicou, em declarações à RTP3, que os escândalos na Igreja têm afetado muito a sua credibilidade nos últimos tempos: "Estamos a falar de situações que são de uma extrema gravidade".







Eugénio da Fonseca diz que não se pode tomar a parte pelo todo e continuar a reconhecer o papel da Igreja em vários setores da sociedade. "Temos de saber distinguir aquilo que tem sido uma obra que a Igreja tem feito. Sem essa obra, de certeza que o país seria outro".

"A justiça, naquilo que for provado, tem de punir e as autoridades eclesiásticas também têm que punir o abuso de confiança, pelo respeito pelas pessoas que foram vítimas, como pela credibilidade da instituição".Sobre as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa na última quinta-feira, Eugénio de Sousa mostrou concordância e explicou que o Episcopado teve tempo mais que suficiente para traçar uma estratégia diferente.