Eurico Brilhante Dias eleito por ampla maioria líder parlamentar do PS

De acordo com fonte oficial da bancada socialista, o resultado alcançado por Eurico Brilhante Dias, que foi eleito deputado pelo círculo eleitoral de Leiria, é o mais expressivo das últimas décadas.

Membro do Secretariado Nacional do PS, Eurico Brilhante Dias sucede na presidência da bancada socialista a Ana Catarina Mendes, que na quarta-feira tomou posse como ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares do XXIII Governo Constitucional.

Na equipa da direção do novo Grupo Parlamentar do PS estão também os vice-presidentes João Torres (Porto), Berta Nunes (Bragança), Francisco Rocha (Vila Real), Jamila Madeira (Faro), Hugo Pires (Braga), Maria Antónia Almeida Santos (Setúbal), Pedro Delgado Alves (Lisboa), Rosário Gamboa (Porto), Porfírio Silva (Aveiro), Susana Amador (Lisboa), Carlos Pereira (Madeira) e Francisco César (Açores).

Tem assento por inerência na direção do Grupo Parlamentar do PS o secretário-geral da Juventude Socialista, Miguel Costa Matos.

Nas eleições internas da bancada do PS foi também eleito para presidir ao Conselho de Administração do Grupo Parlamentar socialista o deputado Ricardo Pinheiro, que obteve 116 votos favoráveis em 118.

Para a presidência do Conselho Fiscal do Grupo Parlamentar do PS, foi eleito o deputado Paulo Pisco, obtendo 114 votos num total de 118.