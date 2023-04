Eurodeputado Álvaro Amaro renuncia após condenação

O eurodeputado do PSD, Álvaro Amaro, renunciou ao mandato de deputado do Parlamento Europeu. A decisão prende-se com o facto de o Tribunal da Guarda o ter condenado a três meses e meio de prisão, com pena suspensa pela prática de um crime de prevaricação.

