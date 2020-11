Europa atrai médicos e enfermeiros com salários até 15 mil euros

As Ordens dos Médicos e dos Enfermeiros estão preocupadas com o recrutamento de profissionais de saúde por países europeus. Do Reino Unido a Espanha, aumentam as propostas para atrair médicos e enfermeiros portugueses, com ordenados que chegam aos 15 mil euros por mês.