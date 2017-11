Europacolon desconfia de linha de financiamento

Vítor Neves diz que dinheiro para rastreios do cancro colorretal é uma boa noticia, mas é preciso esperar para ver se é desta que o rastreio sai do papel.



“A realização do rastreio podia poupar muito dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde”, refere Vítor Neves.



Para o presidente da Europacolon, o rastreio do cancro colorretal é a única forma de evitar tantas mortes e de diminuir a incidência da doença.