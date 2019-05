08h00 – Assembleias de voto abriram em Portugal Continental e na Madeira







As assembleias de voto para eleger os deputados ao Parlamento Europeu abriram em Portugal continental e na Madeira, e funcionam sem interrupção até às 19h00. Nos Açores, a votação também se realiza entre as 08h00 e as 19h00 locais (09h00 e 20h00 de Lisboa, devido à diferença horária de 60 minutos).







Os eleitores com capacidade eleitoral ativa são no total 10.761.156, quando nas anteriores eleições para o Parlamento Europeu, em maio de 2014, eram 9.696.481.





O número de eleitores residentes no estrangeiro passou de menos de 300 mil nas eleições de 2014 para 1.431.825, resultado do processo de recenseamento automático.





A introdução da matriz em braille para os eleitores com deficiência visual poderem votar de modo autónomo é outra alteração prevista na lei.



As matrizes de braile, em tudo idênticas aos boletins de voto, serão disponibilizadas em todas as mesas de voto. Os cidadãos com deficiência visual podem sobrepor as matrizes em braile ao boletim de voto, de forma a permitir a sua leitura e indicação expressa do voto, garantindo assim a autonomia e confidencialidade do voto.



O PCTP-MRPP é o primeiro partido a figurar nos boletins de voto e a CDU ficou 17.º e último lugar, de acordo com o sorteio efetuado pelo Tribunal Constitucional.







No passado domingo, e pela primeira vez em Portugal, 15 mil pessoas votaram antecipadamente. O Ministério da Administração Interna adiantou que houve uma afluência às urnas de voto de 76 por cento, de um total de 19.584 pedidos de sufrágio antecipado em mobilidade.







Alguns segmentos da população já podiam votar antecipadamente, mas uma das novidades introduzidas neste ato eleitoral é o alargamento dessa possibilidade a todos os portugueses recenseados em território nacional, os quais não precisam de justificar o motivo.







Votam para as eleições ao Parlamento Europeu cerca de 400 milhões de cidadãos dos 28 países da União Europeia.















São 17 os partidos e coligações concorrentes às eleições para o Parlamento Europeu.