Eutanásia. Atual e ex-bastonários vão pedir audiência a Marcelo

Foto: Mohammed Salem - Reuters

O pedido será formalizado nos próximos dias para acontecer antes do debate no parlamento de quatro projetos lei sobre o assunto, dia 29. A eutanásia voltou por isso à ordem do dia com os movimentos a favor e contra a agendarem várias iniciativas.



Esta manhã, a plataforma pensar & debater - um movimento pró-vida - organizou uma conferência em Lisboa com a participação de um académico belga e de Germano de Sousa antigo-bastonário da ordem dos médicos.



A 29 de maio os deputados vão votar quatro projetos de lei sobre a morte medicamente assistida ou a despenalização da eutanásia. São projetos do PAN, Bloco de Esquerda, PS e Partido Ecologista Os Verdes.