Eutanásia. Movimento recolhe assinaturas para realização de referendo

Um movimento de cidadãos lançou na sexta-feira uma recolha de assinaturas que tem como objetivo propor à Assembleia da República a realização de um referendo nacional sobre "a (des)penalização da morte a pedido".



A iniciativa do movimento #simavida de apresentar ao parlamento uma Iniciativa Popular de Referendo surge em reposta à entrada no Parlamento de quatro projetos de lei do BE, PAN, PS e PEV que visam definir e regular os casos e as condições em que não é punível a provocação da morte a pedido.



Este projetos visa definir e regular os casos e as condições em que não é punível a morte a pedido. Até agora, a petição na Internet tem quase duas mil assinaturas.Para que um pedido de referendo chegue à Assembleia da República são necessárias mais de 60 mil, em papel ou por via eletrónica.

É já no próximo dia 20 que os projetos de lei de BE, PS, PAN e PEV para despenalização da morte medicamente assistida vão ser debatidos no Parlamento.







Para o movimento, que tem como mandatários personalidades como o antigo presidente da República Ramalho Eanes, a ex-presidente do PSD Manuela Ferreira Leite, o politólogo Jaime Nogueira Pinto, a ex-deputada do CDS-PP Isabel Garliça Neto, o presidente da Caritas, Eugénio Fonseca, ou o ex-bastonário da Ordem dos Médicos Germano de Sousa, estes projetos de lei "enfermam de uma total falta de rigor e de múltiplas imprecisões, deficiências e insuficiências".