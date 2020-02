Eutanásia. O que distingue os projetos dos vários partidos?

Foto: Reuters

Apesar das semelhanças, há várias discrepâncias entre os projetos de lei para despenalizar a Eutanásia em Portugal. Em particular, na proposta do Partido ecologista os Verdes, que marca pela diferença, na exigência de um parecer psiquiátrico e no local onde a eutanásia pode ser realizada.