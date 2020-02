Eutanásia. Os vários cenários em cima da mesa

O constitucionalista Jorge Pereira da Silva explicou os próximos passos no processo da despenalização da morte medicamente assistida, após a aprovação de ontem no Parlamento. Veto presidencial, promulgação ou envio do diploma da Eutanásia para o Tribunal Constitucional são as três hipóteses em cima da mesa.