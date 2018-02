Eutanásia. PS apresenta projeto até março e quer votação até julho

Foto: Pedro Rosário - Lusa

O anúncio foi feito por Carlos César no final de uma reunião do grupo parlamentar socialista, na Assembleia da República, em Lisboa.



Na reunião, e "sem qualquer oposição do grupo parlamentar", o PS deu luz verde à apresentação de um projeto de lei, explicou.



Para o líder parlamentar, o PS não podia ficar fora do debate sobre um tema como o da morte medicamente assistida que, "pelo seu melindre", exige "uma minúcia, uma tecnicidade e um bom senso que não podem estar ausentes deste processo".