Eutanásia. Votação sem alterações marcada para 12 de maio

Depois do veto político do Presidente da República, na semana passada, foi hoje anunciada a data da nova votação.



Já se sabe que a aprovação está garantida, com os votos do PS, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda.



Os três partidos anunciaram que iriam confirmar o diploma, sem qualquer alteração, logo que foi conhecida a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa.



Será a quinta vez que o Parlamento vai votar um diploma sobre a Eutanásia em votação final global.