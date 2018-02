Eventual chumbo da lei das barrigas de aluguer gera preocupação

Foto: Regis Duvignau - Reuters

Perante a notícia do Expresso, de que o Constitucional prepara o chumbo a presidente da Associação Portuguesa de Fertilidade, Cláudia Viera lamenta que a vida de muitas pessoas esteja nas mãos de um pequeno grupo.



Cláudia Vieira faz a defesa da lei e lamenta que lóbis conservadores queiram impor aos outros o que acham que está certo.



O Expresso traz este sábado a notícia de que a maioria dos juízes do Tribunal Constitucional inclina-se para chumbar a lei das barrigas de aluguer.



A lei está em vigor, mas o CDS com o apoio de alguns deputados do PSD enviaram-na para apreciação do tribunal.