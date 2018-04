Everjets quer terminar contrato dos Kamov com Estado e reclama indemnização de 40 milhões de euros

RTP30 Abr, 2018, 18:02 / atualizado em 30 Abr, 2018, 18:20 | País

Numa carta enviada à Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), a Everjests fala em incumprimento reiterado das obrigações do Estado.



Do documento a que a RTP teve acesso, a empresa alega que "ao longo do período de vigência do contrato (...) o contraente público praticou um conjunto de atos que representam violações muito graves, continuadas e reiteradas das suas obrigações para com a Everjets".



E descreve quais. A começar pelo "impedimento de acesso a componentes necessários para a manutenção das aeronaves por incumprimentos do Estado Português ao abrigo de relações contratuais anteriores às quais a Everjets é alheia".



Mas também, lê-se na carta enviada à ANPC, "atrasos no pagamento de faturas", "falta de colaboração por parte da ANPC para com a Everjets", o "encerramento do hangar de Ponte de Sor", a "aplicação de penalidades de forma manifestamente abusiva" e "custos acrescidos com a manutenção das aeronaves".



O anúncio surge depois de o Ministério da Administração Interna ter decidido unilateralmente resolver o contrato, no sábado, depois de a RTP ter noticiado que o presidente da Autoriade Nacional de Proteção Civil já tinha assinado despacho.



A resposta da Everjets significa que o processo dos Kamov vai ser resolvido em tribunal arbitral.



Os Kamov foram adquiridos há 12 anos e já custaram ao Estado quase 400 milhões de euros.



Na carta enviada à ANPC, a Everjets conclui que "a gravidade e reiteração da atitude do Contraente Público de prejudicar a Everjets (...) comportando-se, por ação ou omissão, no sentido de impedir a Everjets de cumprir cabalmente o contrato celebrado com o Estado Português, tornam insustentável a exigência de cumprimento das obrigações contratuais por parte da Everjets".



"Assim", lê-se no documento, a Everjets pretende "instaurar um litígio em Tribunal Arbitral" no qual irá exigir uma indemnização de cerca de 40 milhões de euros.