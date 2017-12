Evitar manobras perigosas ou conduzir após consumir alcool, aconselha PSP

A repórter da RTP, Carla Diogo, está a acompanhar as operações e falou com o subcomissário Luís Santos, do comando da PSP de Lisboa.



Os pontos mais críticos para o trânsito são a Ponte 25 de Abril e a saída pela A1 Norte de Lisboa.



"O código da estrada deve ser cumprido pensando na segurança, sua e do próximo, e não com o receio de ser autuado", aconselhou o sub-comissário.



Evitar conduzir após consumir bebidas alcoólicas e as manobras perigosas são outros conselhos específicos deixados pelas autoridades aos condutores.



Espera-se chuva para a passagem de ano, pelo que a condução deverá ainda ser adequada ao meio onde circulam e mais vagarosa.