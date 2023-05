Ex-adjunto de Galamba ouvido na comissão parlamentar de inquérito à TAP

Frederico Pinheiro acusou o ministério de tentativa de ocultação de documentos pedidos pela comissão parlamentar de inquérito à TAP, relativamente às notas do ex-adjunto do ministro da reunião preparatória da audição da ex-presidente executiva da companhia aérea, Christine Ourmières-Widener, na véspera da audição na comissão parlamentar de Economia, em janeiro.João Galamba negou as acusações, sublinhando que não houve ocultação, uma vez que as notas, enviadas pelo ex-adjunto no corpo de um "email", foram endereçadas à comissão de inquérito.O caso, que remonta a 26 de abril, envolveu denúncias contra Frederico Pinheiro por violência física no Ministério das Infraestruturas e furto de um computador portátil, já depois de ter sido exonerado por “comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades” inerentes ao exercício das funções, e a polémica aumentou quando foi noticiada a intervenção do Serviço de Informações de Segurança (SIS) na recuperação desse equipamento.Este episódio gerou uma divergência pública entre o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, em torno da manutenção no Governo do ministro das Infraestruturas, João Galamba, que chegou a apresentar a sua demissão, mas que António Costa não aceitou.