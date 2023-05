Ex-administrador financeiro da TAP vai à comissão de inquérito

João Weber Gameiro esteve na administração da TAP durante poucos meses, entre junho de 2021, com a chegada da então presidente executiva Christine Ourmières-Widener, e o final de setembro do mesmo ano, altura em que renunciou ao cargo por “motivos pessoais imprevisíveis”, segundo comunicado do Governo.Para hoje estava também prevista a audição da diretora jurídica da TAP, Manuela Simões, mas a responsável invocou sigilo profissional, segundo fonte da comissão de inquérito, pelo que a audição não se vai realizar.





De acordo com a mesma fonte, o parlamento irá pedir ao tribunal o levantamento do sigilo, tal como aconteceu com as sociedades de advogados SRS e Morais Leitão, cujos pedidos da comissão foram rejeitados.



Antes da sua renúncia, João Weber Gameiro foi designado, em 26 de agosto de 2021, como representante da TAP para as relações com o mercado, em substituição de Alexandra Reis, a protagonista da polémica indemnização que levou à demissão de membros do Governo e presidentes da empresa e à constituição desta comissão parlamentar de inquérito.



Na altura da renúncia de Weber Gameiro, o Ministério das Finanças e o Ministério das Infraestruturas e da Habitação, em comunicado conjunto, lamentaram que, “por motivos pessoais imprevisíveis, a colaboração [de Weber Gameiro] na gestão da TAP tenha sido interrompida”.



O ex-administrador foi substituído no cargo por Gonçalo Pires, atual CFO.