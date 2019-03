Ex-autarca de Benavente absolvido de corrupção e condenado por prevaricação

Lusa13 Mar, 2019, 16:35 | País

O Tribunal de Santarém proferiu hoje o acórdão do processo em que António José Ganhão e o seu ex-vereador Miguel Cardia estavam acusados da prática de crimes de corrupção passiva e prevaricação de titular de cargo político por alegados favorecimentos a um empresário imobiliário, Tiago Gallego, também arguido no processo, juntamente com um técnico do município, Vasco Feijão, e o antigo presidente da Junta de Freguesia de Santo Estêvão e empresário Daniel Ferreira.

O ex-presidente do município vai recorrer da condenação.

Todos os arguidos foram absolvidos dos crimes de corrupção de que vinham acusados, tendo a pena mais grave, três anos e seis meses de prisão, suspensa na sua execução, sido aplicada a Miguel Cardia.

O ex-vereador foi ainda condenado a uma pena acessória de inibição do exercício de cargos públicos por um período de cinco anos, tanto no poder local como central, e ainda como comandante de qualquer corporação de bombeiros (atualmente comanda os bombeiros de Samora Correia).

Daniel Ferreira foi condenado a uma pena de dois anos de prisão, suspensa na execução, por furto qualificado, tendo o tribunal considerado que ficou provado que vendeu cortiça retirada de terrenos que pertenciam ao município.

Tiago Gallego acabou condenado a dois anos de prisão, com pena suspensa, por posse de arma proibida, tendo Vasco Feijão sido absolvido.